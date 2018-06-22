Венгрия не будет поддерживать отношения между Украиной и НАТО, пока украинское государство не выполнит рекомендации Венецианской комиссии относительно закона Об образовании.

Венгрия не будет поддерживать отношения между Украиной и НАТО, пока украинское государство не выполнит рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании".Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.Он подчеркнул, что Будапешт требует от Киева продлить переходный период закона для государственных школ и отменить его для частных учебных заведений, с тем, чтобы преподавание украинского языка не мешало бы национальным меньшинствам, в частности, венграм.По мнению Сиярто, освоение венгерского языка не должно страдать от того, что власти Украины стремятся повысить в стране уровень владения государственным языком.Министр отметил, что если Киев выполнит рекомендации Будапешта, Венгрия не исключает возможности разблокирования саммита Украина-НАТО на заседании Североатлантического союза в июле, которое пройдет в Брюсселе.Резкое охлаждение между двумя странами наступило после того, как 28 сентября 2017 года на Украине вступил в силу закон Украины "Об образовании", в котором представителям национальных меньшинств страны оставлено право изучения родного языка только в учреждениях дошкольного уровня и в начальных классах школ.После этого МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный совет при ЕС, который анализирует законы государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты выборов, прав меньшинств.В декабре 2017 года представители Венецианской комиссии, рассмотрев украинский закон, порекомендовали Киеву внести в него поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств.Не дождавшись подвижек со стороны Киева, Будапешт применил в феврале 2018 года право вето на проведение заседания комиссии Украина-НАТО, где должны были встретиться министры обороны стран-членов Североатлантического альянса.