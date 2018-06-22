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<a href="http://33live.ru/novosti/22-06-2018-verxovnyj-sud-rf-ne-stal-smyagchat-zakon-dlya-rzhavyx-vin-nomerov.html" target="_blank">Верховный суд РФ не стал смягчать закон для ржавых VIN-номеров</a> - Попытка хабаровского автовладельца заставить Верховный Суд изменить некоторые нормативные документы МВД закончилась ничем: в суде не обнаружили никаких нарушений прав автомобилиста, машину которого отказывались ставить на учет из-за ржавого VIN-номера.