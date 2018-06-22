Компания Google обеспечила приложение Measure поддержкой платформы дополненной реальности ARCore. Это означает, что теперь цифровая линейка доступна на всех ARCore-совместимых устройствах, использующих операционную систему Android 7.0.

Компания Google обеспечила приложение Measure поддержкой платформы дополненной реальности ARCore. Это означает, что теперь "цифровая линейка" доступна на всех ARCore-совместимых устройствах, использующих операционную систему Android 7.0.Ранее Measure полагалась на Tango — более требовательную AR-платформу, которая требует наличия в Android-устройстве специального процессора и датчиков. Возможности ARCore несколько скромнее, однако эта платформа доступна на более чем 100 миллионах Android-смартфонах.При помощи новой версии программы пользователи могут измерять длину и высоту объектов в реальном мире, переключаться между метрическими и британскими системами мер, а также сохранять фотографии замеров. Measure доступна для бесплатной загрузки из магазина Google Play.Осенью, ко времени релиза iOS 12, аналогичное приложение появится на "айфонах". Программа превратит смартфон Apple в виртуальную измерительную рулетку или электронный дальномер.∎Платформа дополненной реальности Google станет доступна для 100 млн смартфонов читайте такжеЧтобы сделать замер, потребуется навести камеру гаджета на объект, например, на дверной проем или пол, и провести вдоль нужной траектории. Новое приложение Apple также позволяет рассчитать углы, узнать площадь комнаты, высчитать расстояние от одной точки до другой.