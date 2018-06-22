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<a href="http://33live.ru/novosti/22-06-2018-vladimirskim-shkolam-est-chem-gorditsya.html" target="_blank">Владимирским школам есть чем гордиться</a> - Образовательные учреждения Владимирской области стали лауреатами Открытого Всероссийского смотра образовательных организаций. Речь идет о трех садиках, трех школах и одном колледже. Отличилась и одна из владимирских гимназий. Она признана лучшей в городе. Об этом, а так же о том, как проводят ученики летние каникулы, мы поговорим с руководителем управления образования администрации города Владимира - Еленой Малик.