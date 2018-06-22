Признаков суицида у российского музыканта Андрея Бородина, найденного мертвым в Колумбии, не обнаружено.

Признаков суицида у российского музыканта Андрея Бородина, найденного мертвым в Колумбии, не обнаружено.Как передает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Боготе Евгений Наумов.По его словам, власти страны пришли к выводу, что россиянин скончался от естественных причин.Наумов подчеркнул, что у дипмиссии нет данных, что музыкант якобы страдал от депрессии, отметив, что в посольстве вообще не были в курсе, что Бородин посетил Колумбию.В данное время в страну прилетела мать умершего, чтобы забрать тело сына в Россию.23-летний Бородин снял клип на песню "Не made in China", после чего его пригласили на телеканал СТС-love, поучаствовать в программе "Сердца за любовь". Он также был участником шоу "Звезды сошлись", "Голос", "Время покажет", "Званый ужин" и "Популярная правда".Его тело было обнаружено в мае 2018 года в запертой комнате в одном из отелей второго по величине города страны, Медельина.