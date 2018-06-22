На востоке Москвы сохранят 47 нетиповых домов, попавших в программу реновации, сообщила председатель Москомархитекутры Юлиана Княжевская. Еще по 6 домам решения примут при разработке градостроительной документации.

Княжевская отметила, что дома представляют историко-архитектурную и градостроительную ценность. Они будут расселены, жители переедут в новые квартиры, а здания отремонтируют и перепрофилируют под иное назначение."Там могут располагаться детские сады, образовательные и спортивные центры. Как их использовать, решат с учетом мнения горожан и местных депутатов и исходя из потребностей конкретного района", - отметила Княжевская.В качестве примера она привела пятиэтажку на улице Матросская Тишина – это дом номер 16, построенный в 1929 году по проекту архитекторов Потапова и Ларионова. На этой же улицы сохранят дом 19, корпус 3, который является частью ансамбля жилых домов "Матровсская тишина", построенных в 1928 году по проекту архитектора Мотылева.Также не будут сносить дом на улице Электрозаводской – он построен в 1861 году из красного кирпича.Всего в Москве, по словам Княжевской, обязательному сохранению подлежат 128 домов."Как правило, это строения, имеющие необычный декор, уникальный фасад и неповторимые стилистические элементы. Это дома, которые нельзя отнести к типовым", — приводит "Интерфакс" слова главы Москомархитектуры.