Преподаватели медицинского факультета французского Университета Монпелье активно внедряют современные технологии в процесс обучения. Они тренируют будущих патологоанатомов на виртуальных трупах вместо реальных.
Преподаватели медицинского факультета французского Университета Монпелье активно внедряют современные технологии в процесс обучения. Они тренируют будущих патологоанатомов на виртуальных трупах вместо реальных, сообщает The Verge.
Сотрудники университета говорят, что найти подходящее тело для анатомического исследования крайне непросто, поэтому студентам эффективнее изучать диссекцию с помощью компьютерной модели.
С помощью 3D-сканера Artec преподаватель хирургии Гийом Каптье слой за слоем создал модель человеческого тела.
На производство модели с двумя виртуальными разрезами в областях шея и таза у француза ушло два дня.
Каптье говорит, что полностью доделает "электронный труп" к концу года.