Преподаватели медицинского факультета французского Университета Монпелье активно внедряют современные технологии в процесс обучения. Они тренируют будущих патологоанатомов на виртуальных трупах вместо реальных.

Преподаватели медицинского факультета французского Университета Монпелье активно внедряют современные технологии в процесс обучения. Они тренируют будущих патологоанатомов на виртуальных трупах вместо реальных, сообщает The Verge.Сотрудники университета говорят, что найти подходящее тело для анатомического исследования крайне непросто, поэтому студентам эффективнее изучать диссекцию с помощью компьютерной модели.С помощью 3D-сканера Artec преподаватель хирургии Гийом Каптье слой за слоем создал модель человеческого тела.На производство модели с двумя виртуальными разрезами в областях шея и таза у француза ушло два дня.Каптье говорит, что полностью доделает "электронный труп" к концу года.