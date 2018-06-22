По решению суда он проведет в колонии строгого режима семь лет

По решению суда он проведет в колонии строгого режима семь летВо Владимире пьяный мужчина напал на свою знакомую с кухонным ножом, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Житель Гусь-Хрустального района находился в одной из квартир на улице Усти-на-Лабе. Во время застолья между ним и приятельницей вспыхнул конфликт. Мужчина схватил нож со стола и несколько раз ударил знакомую в шею, пытаясь её убить.На помощь к женщине пришел их общий друг. Он остановил злоумышленника и вызвал скорую.Суд вынес мужчине приговор - семь лет в колонии строгого режима.