Сторонники Алексея Навального подали заявку на проведение митинга в рамках акции Всероссийского протеста, объявленного оппозиционным политиком

Сторонники Алексея Навального подали заявку на проведение митинга в рамках акции Всероссийского протеста, объявленного оппозиционным политикомОрганизаторы акции против повышения пенсионного возраста планируют провести мероприятие 1 июля в 14.00 на площадке напротив Филармонии на Садовой площади. По предварительным оценкам, митинговать против планов правительства России собираются приблизительно 500 человек.На случай несогласования митингующие готовы пройти «тротуарным шествием» от Садовой площади до Центрального парка. В конечной точке маршрута - гайд-парке, где по закону можно проводить уличные акции до 100 человек без согласования с властями, организаторы предлагают провести митинг оппозиционеров. Пенсионеры могут добраться на общественном транспорте.Мерия должна дать ответ по согласованию проведении акции против пенсионной реформы в течении трех дней.