22 июня на площади Победы состоялась патриотическая акция «Мы помним»
22 июня на площади Победы состоялась патриотическая акция «Мы помним»
Ранним утром, в четыре часа утра во Владимире на площади Победы состоялась патриотическая акция «Мы помним».
Почтить подвиги воинов, отдавших свои жизни в боях за победу, пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, губернатор Владимирской области Светлана Орлова
, а также активисты поисковых отрядов региона и представители общественных организаций.
После митинга стартовал традиционный велопровег от площади Победы до мемориала на Князь-Владимирском кладбище. По пути, у средней школы №1 и Центра культуры и искусств на Соборной площади, где в годы войны находились госпитали, участники возложили цветы и зажгли свечи.
По сообщению представителей пресс-службы администрации города, в рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоится акция «Память народа - Волонтеры победы».
В рамках мемориальных мероприятий у Дуба Дружбы, который был высажен ровно 7 лет назад, 22 июня 2011 года, состоится встреча ветеранов Великой Отечественной войны с молодежью.