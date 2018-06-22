Прима российского балета оказалась подругой порноактрисы и ярой футбольной болельщицы Натальи Немчиновой. У Анастасии Волочковой есть даже совместное фото с девушкой.

Примароссийского балета оказалась подругой порноактрисы и ярой футбольной болельщицыНатальи Немчиновой. У Анастасии Волочковой есть даже совместное фото сдевушкой.Немчинова привлекла к себе пристальное внимание послетого, как ее изображение начали использовать врекламе прямых трансляций матчей ЧМ-2018 по футболу. Однако, когда в 28-летней блондинкеузнали порнозвезду, разразился скандал, и Первый канал нашел яркой болельщице болеецеломудренную замену.Во время всех этих разборок пользователи Сетивспомнили, что видели Наталью Немчинову не только на мировом первенстве пофутболу и фильмах для взрослых, но и в обнимку с самой Анастасией Волочковой.Оказывается, с Натальей их связывает давнеезнакомство. Так, еще в июне 2015 года знаменитость опубликовала на своейстраничке в Instagram совместное фотос Немчиновой и владельцем фитнес-сети "Зебра"Сергеем Рощупкиным. В подписи к снимку Анастасия называет их своими друзьями.Какие отношения у Волочковой и Немчиновой в настоящеевремя, неизвестно. Возможно, они до сих пор приятельствуют, а может быть, послетой встречи больше не пересекались. У обеих женщин – весьма насыщенный и активныйобраз жизни и, кто знает, находят ли они время для общения друг с другом?..