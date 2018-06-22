Прима
российского балета оказалась подругой порноактрисы и ярой футбольной болельщицы
Натальи Немчиновой. У Анастасии Волочковой есть даже совместное фото с
девушкой.
Прима
российского балета оказалась подругой порноактрисы и ярой футбольной болельщицы
Натальи Немчиновой. У Анастасии Волочковой есть даже совместное фото с
девушкой.
Немчинова привлекла к себе пристальное внимание после
того, как ее изображение начали использовать в
рекламе прямых трансляций матчей ЧМ-2018 по футболу. Однако, когда в 28-летней блондинке
узнали порнозвезду, разразился скандал, и Первый канал нашел яркой болельщице более
целомудренную замену.
Во время всех этих разборок пользователи Сети
вспомнили, что видели Наталью Немчинову не только на мировом первенстве по
футболу и фильмах для взрослых, но и в обнимку с самой Анастасией Волочковой.
Оказывается, с Натальей их связывает давнее
знакомство. Так, еще в июне 2015 года знаменитость опубликовала на своей
страничке в Instagram совместное фото
с Немчиновой и владельцем фитнес-сети "Зебра"
Сергеем Рощупкиным. В подписи к снимку Анастасия называет их своими друзьями.
Какие отношения у Волочковой и Немчиновой в настоящее
время, неизвестно. Возможно, они до сих пор приятельствуют, а может быть, после
той встречи больше не пересекались. У обеих женщин – весьма насыщенный и активный
образ жизни и, кто знает, находят ли они время для общения друг с другом?..