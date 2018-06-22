Побег из тюрьмы по старинке при помощи простыни совершил обвиняемый в краже мужчина. У сбежавшего вора не было ни захвата заложников, ни сообщников. Таков первый побег из бельгийской тюрьмы в 2018 году. Особо подчеркивается, что побег не связан с забастовкой тюремных надзирателей в Бельгии.

Побег из тюрьмы по старинке при помощи простыни совершил обвиняемый в краже мужчина. У сбежавшего вора не было ни захвата заложников, ни сообщников. Таков первый побег из бельгийской тюрьмы в 2018 году. Особо подчеркивается, что побег не связан с забастовкой тюремных надзирателей в Бельгии.Персонал тюрьмы в Динане ночью 22 июня был на страже, отмечает РИА Новости. Но это не удержала запертого в четыре стены вора.Количество побегов из бельгийских тюрем неуклонно снижается. Если в 2009 году было 39 побегов, то через три года – уже всего 14. А в 2014 году и того меньше – всего 5. Один побег зафиксирован в 2015 году и ни одного в 2016-м.Самый громкий побег произошел в Бельгии в 2009 году. Громкий и в буквальном, и в переносном смысле этого слова: из тюрьмы Брюгге бежали трое заключенных на вертолете. Воздушное судно было предварительно угнано вместе с пилотом их сообщниками. Вертолет приземлился прямо во внутреннем дворике тюрьмы, забрал беглецов, а затем улетел с ними на борту.Угнанный вертолет бежавшие заключенные быстро сменили на угнанную машину и скрылись. На свободе банда беглецов в районе Антверпена ограбила четыре банка. При этом при нападениях не скрывали своих лиц.Один из преступников был арестован через неделю после побега в Марокко, второй в Брюсселе. Третий преступник, известный как "ужас полицейских комиссариатов", был задержан в Марокко значительно позже. На его счету угоны автомобилей и ограбления банков.