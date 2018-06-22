Президент РФ Владимир Путин может принять помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, когда тот приедет в Россию в конце июня.

Президент РФ Владимир Путин может принять помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, когда тот приедет в Россию в конце июня.По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, такая встреча прорабатывается, но пока неизвестно, состоится ли она, передает ТАСС. Кто точно встретится с Болтоном во время его визита в Москву, так это министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отвечая на вопрос, запланирована ли уже их встреча, глава МИД РФ ответил утвердительно, сообщает РИА Новости.А вот даты возможного визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына пока не согласованы."Пока не согласованы ни даты, ни конкретные параметры", — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков "Интерфаксу", добавив, что контакты на высоком уровне будут продолжены.