Никаких возможностей создать ракету, которая долетит до Москвы или Санкт-Петербурга, у современной Украины нет. Это просто нереально. Об этом заявил в эфире программы 60 минут председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Никаких возможностей создать ракету, которая долетит до Москвы или Санкт-Петербурга, у современной Украины нет. Это просто нереально. Об этом заявил в эфире программы "60 минут" председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.Политолог уточнил, что всем россиянам во всех городах можно спать спокойно, потому что никакое украинское оружие не сможет преодолеть российские ПРО.Ранее украинский генерал Игорь Романенко заявил, что Киев должен производить ракеты, дальность которых позволит достать до Москвы и Санкт-Петербурга.Романенко отметил, что Украина должна работать над усовершенствованием ракет "Гарпун" и "Гром-2". При этом генерал признал, что у Киева будут проблемы с реализацией подобных программ из-за международных ограничений.Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Романенко известен своими скандальными высказываниями. Например, 13 июня он заявил, что рассчитывает на возвращение Россией "всех долгов", а в декабре 2017 года он рассказал о якобы уязвимости Крымского моста для авиации и ракет наземного и морского базирования.