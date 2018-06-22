После взрыва газового баллона в Заинске возбуждено уголовное дело по статье Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека УК РФ.

После взрыва газового баллона в Заинске возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека" УК РФ.В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах здания, обрушилась крыша. В больницу было доставлено 8 пострадавших. Позднее один из раненых скончался, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, в том числе 8-летняя девочка."Установлено, что в это время на крыше дома рабочий проводил ремонтные работы по очистке вентиляции. Кроме того, следствием будет рассматриваться версия со слов очевидцев о том, что в одной из квартир проводились работы по установке натяжных потолков", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.Сейчас следователи осматривают метро происшествия, назначены различные экспертизы.