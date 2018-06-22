В результате взрыва газового баллона в Заинске (Татарстан) погиб один человек, еще 7 пострадавших находятся в больнице.
В результате взрыва газового баллона в Заинске (Татарстан) погиб один человек, еще 7 пострадавших находятся в больнице.
"В больницы были доставлены восемь человек, в их числе женщина, которую извлекли из-под завалов. Ее состояние, как и еще двух человек, включая ребенка, оценивается как очень тяжелое", — рассказали ТАСС региональном отделении медицины катастроф. Пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
Позднее стало известно, что один из раненных при взрыве скончался в лечебном учреждении.
Взрыв газового баллона в квартире одного из жилых домов произошел во время работ по установке натяжного потолка. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах здания, обрушилась крыша. После взрыва возникло задымление, поэтому место обрушения пожарные еще пролили водой.
Из пострадавшего подъезда эвакуировали 16 человек, им предоставят временное жилье. На месте ЧП продолжаются спасательно-поисковые работы.
Прокуратура Татарстана намерена проверить, как соблюдались требования безопасности при эксплуатации газового оборудования во время проведения ремонтных работ.