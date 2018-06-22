В результате взрыва газового баллона в Заинске (Татарстан) погиб один человек, еще 7 пострадавших находятся в больнице.

В результате взрыва газового баллона в Заинске (Татарстан) погиб один человек, еще 7 пострадавших находятся в больнице."В больницы были доставлены восемь человек, в их числе женщина, которую извлекли из-под завалов. Ее состояние, как и еще двух человек, включая ребенка, оценивается как очень тяжелое", — рассказали ТАСС региональном отделении медицины катастроф. Пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.Позднее стало известно, что один из раненных при взрыве скончался в лечебном учреждении.Взрыв газового баллона в квартире одного из жилых домов произошел во время работ по установке натяжного потолка. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах здания, обрушилась крыша. После взрыва возникло задымление, поэтому место обрушения пожарные еще пролили водой.Из пострадавшего подъезда эвакуировали 16 человек, им предоставят временное жилье. На месте ЧП продолжаются спасательно-поисковые работы.Прокуратура Татарстана намерена проверить, как соблюдались требования безопасности при эксплуатации газового оборудования во время проведения ремонтных работ.