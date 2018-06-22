Девять человек обратились за медицинской помощью после произошедшего взрыва газа в населенном пункте Заинск в Татарстане.

Девять человек обратились за медицинской помощью после произошедшего взрыва газа в населенном пункте Заинск в Татарстане.Об этом ТАСС рассказали в службе скорой помощи, подчеркнув, что нескольким из них поставлен диагноз "неврастения".Собеседница агентства отметила, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии. При этом она не уточнила число госпитализированных.В свою очередь, как сообщили "Интерфаксу" в управлении информирования населения МЧС РФ, три человека были спасены в жилом доме в Татарстане, где взорвался бытовой газ. Один из них был эвакуирован с помощью автомобильной лестницы.Всего же спасатели вывели из дома 16 человек.Отмечается, что в здании повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия 4-5 этажей.Эвакуированным предоставлено временное жилье. На месте ЧП продолжаются спасательно-поисковые работы. В готовности находится вертолет Ми-8 для экстренной доставки людей в лечебные учреждения Казани.