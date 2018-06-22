Футбольный болельщик Руслан Камолов, позволивший себе вольности в отношении корреспондента немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Джулиет Гонсалес Теран в первый день ЧМ-2018, принес извинения за свой поступок. Ведь после того, как он поцеловал и потрогал девушку за грудь, на него обрушился шквал критики.

Футбольный болельщик Руслан Камолов, позволившийсебе вольности в отношении корреспондента немецкой телерадиокомпанииDeutsche Welle Джулиет Гонсалес Теранв первый день ЧМ-2018, принес извинения за свойпоступок. Ведь после того, как он поцеловал и потрогал девушку за грудь, нанего обрушился шквал критики.Инцидент произошел 14 июня во времяпрямого эфира репортера с Манежной площади в Москве. Гонсалес расцениладействия россиянина как сексуальное домогательство, хотя сначала не показала никакой реакции.Позже журналистка на своей странице в соцсетиДжулиет разразилась гневнойречью, заявив, что на нее напали с применением силы и домогались в грубойформе. Репортер написала, что до этого на нее никогда никто не нападал, и онаотказывается быть жертвой.По словам Джулиет, инцидент изменил еежизнь. "Теперь я уже не смогу полноценно работать на этом чемпионате мирав России. Мне придется усилить свою охрану ипонести большие финансовые потери", – отметила журналистка.Послеэтого случай приобрел масштабы международного секс-скандала. Руслану Камоловупришлось покаяться за свой поступок."Я извинился, чтобы уже окончательнозакрыть вопрос. И речь не идет о каком-то расследовании в отношении меня. Ясмотрел заграничные информационные агентства, и они написали то, что не былоникакой случайности с моей стороны, и будто я намеренно, причем жестко, взял ееза грудь. Это, поверьте, не так", – цитирует болельщика РИА ФАН. По словам мужчины, онвел себя спонтанно от радости из-за от того, что в Россииначинается такой крупный турнир.Отметим, что после скандала количество подписчиков журналистки в социальных сетях резко возросло. Однако мнения по поводу произошедшего среди фолловеров разделились. Многие восприняли инцидент как нелепую шутку.