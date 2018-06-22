Футбольный болельщик Руслан Камолов, позволивший
себе вольности в отношении корреспондента немецкой телерадиокомпании
Deutsche Welle Джулиет Гонсалес Теран
в первый день ЧМ-2018, принес извинения за свой
поступок. Ведь после того, как он поцеловал и потрогал девушку за грудь, на
него обрушился шквал критики.
Футбольный болельщик Руслан Камолов, позволивший
себе вольности в отношении корреспондента немецкой телерадиокомпании
Deutsche Welle Джулиет Гонсалес Теран
в первый день ЧМ-2018, принес извинения за свой
поступок. Ведь после того, как он поцеловал и потрогал девушку за грудь, на
него обрушился шквал критики.
Инцидент произошел 14 июня во время
прямого эфира репортера с Манежной площади в Москве. Гонсалес расценила
действия россиянина как сексуальное домогательство, хотя сначала не показала никакой реакции.
Позже журналистка на своей странице в соцсети
Джулиет разразилась гневной
речью, заявив, что на нее напали с применением силы и домогались в грубой
форме. Репортер написала, что до этого на нее никогда никто не нападал, и она
отказывается быть жертвой.
По словам Джулиет, инцидент изменил ее
жизнь. "Теперь я уже не смогу полноценно работать на этом чемпионате мира
в России. Мне придется усилить свою охрану и
понести большие финансовые потери", – отметила журналистка.
После
этого случай приобрел масштабы международного секс-скандала. Руслану Камолову
пришлось покаяться за свой поступок.
"Я извинился, чтобы уже окончательно
закрыть вопрос. И речь не идет о каком-то расследовании в отношении меня. Я
смотрел заграничные информационные агентства, и они написали то, что не было
никакой случайности с моей стороны, и будто я намеренно, причем жестко, взял ее
за грудь. Это, поверьте, не так", – цитирует болельщика РИА ФАН. По словам мужчины, он
вел себя спонтанно от радости из-за от того, что в России
начинается такой крупный турнир.
Отметим, что после скандала количество подписчиков журналистки в социальных сетях резко возросло. Однако мнения по поводу произошедшего среди фолловеров разделились. Многие восприняли инцидент как нелепую шутку.