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<a href="http://33live.ru/novosti/22-06-2018-xit-parad-avtomobili-s-nerodnymi-motorami.html" target="_blank">Хит-парад. Автомобили с неродными моторами</a> - Двигатель VW в Seat и Skoda? Kia Rio и Hyundai Solaris на одной моторной гамме? В эру унификации такой обмен органами - обычное дело. Но нередко даже производители с разными философиями и классами сотрудничают по таким агрегатам. АвтоВести вспомнили тех, кто сегодня использует не свои моторы.