Япония продолжает покупать нефть у Ирана вопреки требованиям США, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Он сообщил, что в мае Иран экспортировал 2,8 миллиона баррелей в сутки.

Япония продолжает покупать нефть у Ирана вопреки требованиям США, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Он сообщил, что в мае Иран экспортировал 2,8 миллиона баррелей в сутки, передает ТАСС.Зангане не стал отвечать на вопрос, имеются ли у Ирана гарантии Индии и Китая о продолжении сотрудничества. Эти страны – крупнейшие покупатели иранской нефти. Министр отметил, что не будет комментировать ситуацию с покупателями, поскольку США окажут давление на Иран. Он добавил, что сохранение объемов экспорта нефти – приоритетная задача иранских властей.Ранее сообщалось, что Вашингтон попросил Токио полностью отказаться от закупок нефти у иранских поставщиков.