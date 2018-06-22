Чемпионат мира по футболу: пока сборная России в Подмосковье готовится к последнему матчу группового этапа, ее будущий соперник - команда Уругвая - провела тренировку в Нижегородской области. Предстоящий матч определит окончательные места команд в группе, которые определят им соперников по плей-офф.

Чемпионат мира по футболу: пока сборная России в Подмосковье готовится к последнему матчу группового этапа, ее будущий соперник — команда Уругвая — провела тренировку в Нижегородской области. Предстоящий матч определит окончательные места команд в группе, согласно которым они получат противников по плей-офф. Россия, а вслед за ней и весь мир, продолжают жить футболом.Уже который день Саид Хамидзадех восхищает петербуржцев трюками с мячом под изящную словесную вязь — рэп на фарси. Он иранец.Другие фанаты из Ирана в соцсети ничего не выкладывает. Иначе дома получат нагоняй от жены, а возможно даже не от одной. Сказали, в командировку, а сами — на футбол. Стилистика и орфография на плакате — авторские. Президент Ирана поехать не смог, он смотрит матчи по телевизору. А весь мир смотрит, какой Рухани обаятельно неофициальный.У болельщиков — свой неофициальный чемпионат. Бурановские бабушки разминаются песней, их соперницы в желтом гоняют мяч. Приехали из Африки, из далекой Лимпопо — это одна из провинций ЮАР. Сыграли не то чтобы вничью — победила дружба. Теперь будут дружно болеть за сборную России."Наблюдаем за игрой, очень болеем за наших ребят", — признается художественный руководитель "Бурановских бабушек" Анна Прокопьева."Я сама футболистка. Я хотела увидеть российский футбол", — рассказывает о своем вояже с юга на север болельщица из ЮАР Мириам Мушуана.Они мечтали увидеть Россию и навсегда забыть образ мрачной неприветливой страны, который навязывает западная пропаганда. Одиозную фразу "Русские сделали это" теперь произносят с искренним уважением. Болельщики со всего мира лично убедились: не только здесь, в сердце России, а по всей стране живут веселые и гостеприимные люди с добрыми сердцами.Австралийка Хизер Кайятс — болельщица с полувековым стажем. В России уже была — год назад на Кубке Конфедераций. Поняла, что вернется. И вот 70-летняя Хизер Кайятс в Самаре."Какие русские люди классные! От всего сердца хочу сказать: ребята, вы потрясающе гостеприимные! Во всех странах люди хорошие, но Россия — это что-то невероятное!" – восторгается австралийская болельщица.Для любителей местного колорита участницы клуба лоскутного шиться "Казаночка" из Казани создают особые ковры из лоскутков. Кусочки ткани собирали со всей России — получилась целая выставка из 18 полотен с изображениями мировых звезд футбола."Окей, мой друг. Не беспокойся, мы найдем твой телефон. Я сразу тебе позвоню", — успокаивает бразильца сочинский полицейский.Свой телефон Родригу из далекой Бразилии оставил в такси. Каждый знает, как это обидно. Но Родригу обратился в сочинскую полицию. А полицейские, если сказали, что найдут и позвонят, то так и будет. И телефон вернули, а еще и до стадиона довезли, чтобы на матч не опоздал."Полицейские привезли меня на матч. Это было невероятно! Отличный матч, кстати, 6 голов!" – доволен всеми своими приключениями австралийский болельщик Родригу Лопесдегойс."Спасибо большое, отличная работа", — благодарит он полицейских."Давай, родной", — провожают его сочинские стражи порядка.Ладно телефон: в Екатеринбурге легендарному фанату Клементу ди Антибсу нашли живого петуха! Клемент не пропустил ни одного матча французской сборной за 36 лет. И всегда он брал с собой петуха — символ Франции. А тут пришлось ехать без любимца, и он чувствовал себя потерянным..."Мне предстоял сложный перелет. Долгая дорога. Поэтому и петуха я брать не стал. Но все скрасили эти прекрасные эмоции. Это мой восьмой чемпионат. И так как в России меня никто не встречал. Эмоции переполняют!" – поясняет французский болельщик Клемент ди Антибс.Поэтому на чемпионат в Россию и едут со всего мира кто на чем. Саудиты-байкеры — на мотоциклах, исландцы — на советской "Ниве", швейцарцы — на тракторе.Французские фанаты в Екатеринбург едут не просто на поезде. Причем в плацкартном вагоне!"Даже во Франции у нас нет такого сервиса!" – поражены они русской плацкартной экзотике.Приехали шведы — на велосипеде. Тим Богданов родился в Новгороде, вскоре семья переехала в Швецию. Долгая дорога домой — 2 тысячи 500 километров, это почти месяц в пути."Первый раз я по России езжу. Все мне очень понравилось, супер все!" – говорит русский швед Тим Богданов.Грустно только Лионелю Месси. По словам его мамы, он страдает и плачет после того не забитого пенальти исландцам. А тут его еще и Роналду обошел в рейтинге. Кстати, Роналду обзавелся дерзкой бородкой-эспаньолкой. Это его талисман, до конца чемпионата сбривать растительность он не собирается. Пока работает: он уже стал лучшим снайпером турнира.