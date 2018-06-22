Туринский футбольный клуб Ювентус продолжает пытаться приобрести полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина. Ранее представители старой синьоры уже делали предложение армейцам в размере 17 миллионов евро, однако красно-синие ответили отказом.

Туринский футбольный клуб "Ювентус" продолжает пытаться приобрести полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина. Ранее представители старой синьоры уже делали предложение армейцам в размере 17 миллионов евро, однако "красно-синие" ответили отказом.Теперь же "Ювентус" принял решение увеличить свое предложение до 20 миллионов евро плюс предлагают процент за дальнейшую возможную продажу полузащитника, сообщает Чемпионат.com. Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет получить за Головина 25 миллионов.