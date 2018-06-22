Полиция Флориды задержала подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion, застреленного 18 июня. Предполагаемым преступником оказался 22-летний Дедрик Д.Уильямс. Ранее молодого человека уже задерживали за различные правонарушения.

Полиция Флориды задержала подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion, застреленного 18 июня. Предполагаемым преступником оказался 22-летний Дедрик Д.Уильямс. Ранее молодого человека уже задерживали за различные правонарушения, сообщает TMZ.На счету Уильямса — хранение наркотиков и оружия, домашнее насилие, кражи. Возможные мотивы жителя Флориды в совершении убийства XXXTentacion пока не называются.Police have arrested a suspect in XXXTentacion's murder https://t.co/MEeDmeLqNn pic.twitter.com/4xyXkaBeFN— Stereogum (@stereogum) 21 июня 2018 г.Популярный рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, выступавший под псевдонимом XXXTentacion, скончался в результате вооруженного нападения в Южной Флориде. В музыканта стреляли несколько раз в упор, когда тот находился в собственном авто, после чего преступники забрали у него сумку Louis Vuitton и скрылись.В тот же день в Питтсбурге был застрелен другой рэпер, Jimmy Wopo.