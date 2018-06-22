Увидев сценарий нового фильма, Ирина Безрукова, по ее признанию, аж вскрикнула от радости. Ради понравившейся роли популярная актриса изменилась до неузнаваемости.

Увидев сценарий нового фильма, Ирина Безрукова, по ее признанию, аж вскрикнула от радости. Ради понравившейся роли популярная актриса изменилась до неузнаваемости.Недавно Ирина Безрукова сыграла в фильме Максима Бриуса "Лучик", где воплотила роль неприметной адвокатессы, интересующейся только работой. "Режиссер сначала боялся предлагать мне эту роль, но когда я услышала, что он хочет, аж вскрикнула: "Ну наконец-то что-то интересненькое!", потому что одинаковые роли мне наскучили", – призналась актриса.Ирина призналась, что для роли вдохновлялась героиней Алисы Фрейндлих из фильма "Служебный роман", "Когда режиссер увидел, как я разошлась в своих фантазиях, уже он хохотал в голос. А потом отправил меня в костюмерную делать грим. Мне зализали волосы, надели очки и совсем замазали брови, одели в полумужские костюмы, серые рубашечки и какие-то невнятные ботинки. Я превратилась в эдакую классическую мымру, синий чулок. Люблю говорить про свою героиню: женщина не рыба, не мясо, долго держали в морозилке, потом потушили и сварили", – рассказала Безрукова.Актриса сообщила, что когда вышел фильм, ее там не узнали. "Мне стали звонить друзья и говорить, что, мол, какая-то актриса говорит моим голосом! Люблю такие перевоплощения. Запросто пожертвую волосами, надену накладной живот. Если меня роль зацепила, согласна почти на все", – заявила Ирина.А недавно актриса закончила съемки в картине "На круге", где сыграла роль матушки. Ее партнером стал Андрей Мерзликин. "Я волшебством гримеров и костюмеров превратилась в степенную супругу батюшки. Поэтому только рада, что в свое время не пошла за модой и не сделала ничего радикального со своим лицом. Трудно представить матушку с накачанными губами и татуажем бровей", – цитирует Ирину Безрукову .