Топят печки и лечатся в бывшей ветклинике. Жителям деревни Купреево давно обещают новый ФАП. Старый сгорел 10 лет назад. Тогда-то с пометкой временно врача и переселили в лечебницу для животных. Условия для оказания медпомощи здесь не подходящие. Нет даже отопления. Хотя на строительство газопровода деньги с людей собрали 3 года назад. О наболевших проблемах Купреево - Татьяна Данилова.
Топят печки и лечатся в бывшей ветклинике. Жителям деревни Купреево давно обещают новый ФАП. Старый сгорел 10 лет назад. Тогда-то с пометкой "временно" врача и переселили в лечебницу для животных. Условия для оказания медпомощи здесь не подходящие. Нет даже отопления. Хотя на строительство газопровода деньги с людей собрали 3 года назад. О наболевших проблемах Купреево - Татьяна Данилова.
(Гусь-Хрустальный р-н, д. Купреево)
Галина Марковна живёт в этой деревне уже пол века. За тепло в доме у неё по старинке отвечает русская печь. Заготавливать дрова приходится заранее. А так хочется уже пожить в нормальных условиях, - говорит бабушка.
Галина Гладун, местный житель: Надо газ проводить, да, обязательно. Старые люди мы уже, всё собрали, а нету. Надо куда-то обращаться. – Удобнее с газом то будет? У вас плита сразу появится? – Появится, конечно, плита будет. Коплю на плиту деньги с пенсии.
О том, что в деревню Купреево придёт газ людям сообщили 3 года назад. Тогда местные чиновники собрали с каждого дома по 20 тысяч рублей.
Анатолий Горбунов, глава муниципального образования Купреевское: 20 тысяч вы собирали, чтобы вам провести проектно-сметную документацию по газопроводу низкого давления, всё это в стоимость входит: межевание, изыскательные работы, топография, геология.
Но о проделанной работе населению чиновники не отчитались, и местные жители забеспокоились. А вдруг их просто обманули?
- Девчонки во Владимир ездили, область не знает, нет этой сметной документации вот на нашу деревню. Правильно, труба высокого давления пойдёт, но зайдёт ли она сюда? Никто не знает!
Тем не менее в Облгазе и районной администрации нам подтвердили: газ в Купреево и 10 соседних сёл придёт возможно уже в этом году. В сентябре Газпром планирует провести торги и найти подрядчика на строительство межпоселкового газопровода. Всего здесь проложат более 50 километров сетей.
Елена Яковлева, заместитель главы администрации Гусевского района: Планируется его строительство по программе Газпрома Газификация регионов России. Мы разрабатываем проекты и являемся заказчиками выполнения работ по распределительным частям газопроводным. Все проекты у нас разработаны.
Голубое топливо ждут и в деревенском ФАПе. Прежний ФАП в Купреево сгорел 10 лет назад, людей стали лечить в бывшей ветклинике. Проходимость по 20-30 человек в день.
Алевтина Шаблова, фельдшер, заведующая Купреевским ФАПом: Нас сюда заселили временно, здесь была ветлечебница, почти полностью развалившееся здание, мы значит его строили населением. Делали косметический ремонт, ну и привели в божеский вид. Но здание очень маленькое, чтобы здесь находился ФАП.
Наталья Зобанова, местный житель: Приходим, очень тесно, когда приходят бабушки, и особенно вакцинация у детей, очень народа скапливается много.
В ФАПе работает всего два кабинета. В одном из них принимает педиатр, который по совместительству ещё и гинеколог.
Оксана Деимидова, местный житель: Тут и дети принимаются, и тут же гинекология, проверяются. То есть женщины. И приходится, конечно, тесниться здесь, и, то есть и по очереди. Очередь огромная.
К слову, в 33 регионе в этом году планируется открыть сразу 10 ФАПов. На эти цели было выделено 24 миллиона федеральных денег и 70 – областных. И про деревню Купреево в облздраве помнят, здесь построят модульный ФАП.
Александр Кирюхин, директор областного департамента здравоохранения: Там у нас всё будет нормально, я думаю, что в 2018 году у нас планы есть открыть там ФАП. И всё оборудование: это первично лабораторная диагностика, набор для оказания необходимой помощи, там процедурный кабинет, где можно делать вакцинации и начинать первичную диспансеризацию – современное лечебное учреждение.
А ещё деревенские жители пожаловались, что кареты скорой к ним в Купреево из Курловской ЦРБ приходится долго ждать.
Жанна Дроздова, местный житель:
- Нужна была срочно скорая, то есть молодой человек 38 лет умер у нас.
– Отчего он умер?
– Там отравление суррогатом, хотя в скорой могли спасти, если бы время не упустили.
Николай Глушков, главный врач Курловской районной больницы: Население в самом Курлово 6141 человек и прикреплённого населения 7800 человек. И на всё это население, к сожалению, по нашему законодательству выделено всего одна машина, карета скорой помощи.
Более того в Курловской больнице большая проблема с кадрами - говорит главврач. Работать фельдшерами выпускники медколлежда сюда не едут. Зарплата небольшая, да и жилья медработникам в Курлово не предусмотрено. Поэтому по деревням, в том числе в Купреево бывает, просто некому ехать.