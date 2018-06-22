Топят печки и лечатся в бывшей ветклинике. Жителям деревни Купреево давно обещают новый ФАП. Старый сгорел 10 лет назад. Тогда-то с пометкой временно врача и переселили в лечебницу для животных. Условия для оказания медпомощи здесь не подходящие. Нет даже отопления. Хотя на строительство газопровода деньги с людей собрали 3 года назад. О наболевших проблемах Купреево - Татьяна Данилова.

Топят печки и лечатся в бывшей ветклинике. Жителям деревни Купреево давно обещают новый ФАП. Старый сгорел 10 лет назад. Тогда-то с пометкой "временно" врача и переселили в лечебницу для животных. Условия для оказания медпомощи здесь не подходящие. Нет даже отопления. Хотя на строительство газопровода деньги с людей собрали 3 года назад. О наболевших проблемах Купреево - Татьяна Данилова.(Гусь-Хрустальный р-н, д. Купреево)Галина Марковна живёт в этой деревне уже пол века. За тепло в доме у неё по старинке отвечает русская печь. Заготавливать дрова приходится заранее. А так хочется уже пожить в нормальных условиях, - говорит бабушка.Галина Гладун, местный житель: Надо газ проводить, да, обязательно. Старые люди мы уже, всё собрали, а нету. Надо куда-то обращаться. – Удобнее с газом то будет? У вас плита сразу появится? – Появится, конечно, плита будет. Коплю на плиту деньги с пенсии.О том, что в деревню Купреево придёт газ людям сообщили 3 года назад. Тогда местные чиновники собрали с каждого дома по 20 тысяч рублей.Анатолий Горбунов, глава муниципального образования Купреевское: 20 тысяч вы собирали, чтобы вам провести проектно-сметную документацию по газопроводу низкого давления, всё это в стоимость входит: межевание, изыскательные работы, топография, геология.Но о проделанной работе населению чиновники не отчитались, и местные жители забеспокоились. А вдруг их просто обманули?- Девчонки во Владимир ездили, область не знает, нет этой сметной документации вот на нашу деревню. Правильно, труба высокого давления пойдёт, но зайдёт ли она сюда? Никто не знает!Тем не менее в Облгазе и районной администрации нам подтвердили: газ в Купреево и 10 соседних сёл придёт возможно уже в этом году. В сентябре Газпром планирует провести торги и найти подрядчика на строительство межпоселкового газопровода. Всего здесь проложат более 50 километров сетей.Елена Яковлева, заместитель главы администрации Гусевского района: Планируется его строительство по программе Газпрома Газификация регионов России. Мы разрабатываем проекты и являемся заказчиками выполнения работ по распределительным частям газопроводным. Все проекты у нас разработаны.Голубое топливо ждут и в деревенском ФАПе. Прежний ФАП в Купреево сгорел 10 лет назад, людей стали лечить в бывшей ветклинике. Проходимость по 20-30 человек в день.Алевтина Шаблова, фельдшер, заведующая Купреевским ФАПом: Нас сюда заселили временно, здесь была ветлечебница, почти полностью развалившееся здание, мы значит его строили населением. Делали косметический ремонт, ну и привели в божеский вид. Но здание очень маленькое, чтобы здесь находился ФАП.Наталья Зобанова, местный житель: Приходим, очень тесно, когда приходят бабушки, и особенно вакцинация у детей, очень народа скапливается много.В ФАПе работает всего два кабинета. В одном из них принимает педиатр, который по совместительству ещё и гинеколог.Оксана Деимидова, местный житель: Тут и дети принимаются, и тут же гинекология, проверяются. То есть женщины. И приходится, конечно, тесниться здесь, и, то есть и по очереди. Очередь огромная.К слову, в 33 регионе в этом году планируется открыть сразу 10 ФАПов. На эти цели было выделено 24 миллиона федеральных денег и 70 – областных. И про деревню Купреево в облздраве помнят, здесь построят модульный ФАП.Александр Кирюхин, директор областного департамента здравоохранения: Там у нас всё будет нормально, я думаю, что в 2018 году у нас планы есть открыть там ФАП. И всё оборудование: это первично лабораторная диагностика, набор для оказания необходимой помощи, там процедурный кабинет, где можно делать вакцинации и начинать первичную диспансеризацию – современное лечебное учреждение.А ещё деревенские жители пожаловались, что кареты скорой к ним в Купреево из Курловской ЦРБ приходится долго ждать.Жанна Дроздова, местный житель:- Нужна была срочно скорая, то есть молодой человек 38 лет умер у нас.– Отчего он умер?– Там отравление суррогатом, хотя в скорой могли спасти, если бы время не упустили.Николай Глушков, главный врач Курловской районной больницы: Население в самом Курлово 6141 человек и прикреплённого населения 7800 человек. И на всё это население, к сожалению, по нашему законодательству выделено всего одна машина, карета скорой помощи.Более того в Курловской больнице большая проблема с кадрами - говорит главврач. Работать фельдшерами выпускники медколлежда сюда не едут. Зарплата небольшая, да и жилья медработникам в Курлово не предусмотрено. Поэтому по деревням, в том числе в Купреево бывает, просто некому ехать.