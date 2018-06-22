Звезда 90-х, автор бессмертного хита Я люблю вас, девочки...Я люблю вас, мальчики Рома Жуков разводится с женой Еленой. Еще недавно многодетная пара казалась идеальной, а теперь супругу делят многомиллионное имущество (квартиры и загородный дом и бросают в лицо друг другу чудовищные упреки.

Звезда 90-х, автор бессмертного хита "Я люблю вас, девочки...Я люблю вас, мальчики" Рома Жуков разводится с женой Еленой. Еще недавно многодетная пара казалась идеальной, а теперь супругу делят многомиллионное имущество (квартиры и загородный дом" и бросают в лицо друг другу чудовищные упреки.В этом браке у Романа и Елены родилось семеро детей, сейчас они воспитывают шестерых. Одна дочь погибла несколько лет назад после несчастного случая на детской площадке.Сейчас Рома сбежал от жены в Сочи, где у него ресторанный бизнес. Но ради съемок в "Прямом эфире" вернулся в Москву, чтобы рассказать про некрасивую изнанку своего брака.Идеальной женой она была только на камеру. Вечеринки, пьянки, дети сами по себе, а их мама ни разу пыль не вытирала. Не везет мне в любви никак.У Елены свой взгляд на происходящее. "Поплакать-то иногда некогда", — говорит она.Засыпаю с бытовухой, встаю с бытовухой. Детей надо одеть, причесать, в сад отвести, в школу отвести. Покушать приготовить. А это значит, что в магазин еще надо сходить.Роман надеется, что Елена не будет препятствовать общению с детьми. Но, оказывается, жена может увезти их в США: недавно она выиграла грин-карту на всю семью, а друг певца, который живет в Лос-Анджелесе, готов принять Лену с детьми на несколько месяцев.Продюсер Андрей Разин, который работал с Жуковым еще во время его участия в группе "Мираж", считает Лену "фанаткой", которая привязала к себе детьми популярного артиста.Чем супруги ответили на обвинения друг друга? Какие тайны скрывались за вывеской идеальной семьи? И что на самом деле послужило причиной распада? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".