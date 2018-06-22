Трагедия
произошла с экс-участница реалити-шоу Дом-2 Анастасией Тарасюк.
Девушка найдена мертвой под окнами элитной высотки на Минской улице в столице.
Трагедия
произошла с экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасией Тарасюк.
Девушка найдена мертвой под окнами элитной высотки на Минской улице в столице.
Известно,
что 24-летняя звезда телепроекта выпала из окна квартиры на 19-м этаже. Она арендовала
ее совсем недавно, о чем сообщила своим поклонникам в Instagram. "Переезд – дело непростое, но я это сделала.
Осталось только разобрать вещи", —
написала Анастасия 6 июня.
По некоторым данным, Тарасюк в последнее время страдала от
неразделенной любви и пребывала в депрессии, передает РЕН ТВ. Есть информация о том, что девушка уже долгое время не могла справиться с алкогольной зависимостью и состояла на учете у нарколога. Не так давно у звезды "Дома-2" появился обеспеченный мужчина, но ее сложный характер и зависимость от спиртного разладили отношения, сообщает Telegram-канал 112. Что именно произошло в квартире экс-участницы "Дома-2" перед
ее гибелью, выясняют следователи.
Девушка получила страшные
травмы и скончалась на месте. В настоящее время на месте трагедии
работает оперативная группа.
Анастасия Тарасюк покинула скандальное реалити-шоу в 2013 году, но
продолжала радовать новостями о личной жизни своих поклонников в соцсетях. Она производила
впечатление благополучного и довольного жизнью человека: много путешествовала и
подрабатывала моделью.