Трагедия произошла с экс-участница реалити-шоу Дом-2 Анастасией Тарасюк. Девушка найдена мертвой под окнами элитной высотки на Минской улице в столице.

Трагедияпроизошла с экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасией Тарасюк.Девушка найдена мертвой под окнами элитной высотки на Минской улице в столице.Известно,что 24-летняя звезда телепроекта выпала из окна квартиры на 19-м этаже. Она арендовалаее совсем недавно, о чем сообщила своим поклонникам в Instagram. "Переезд – дело непростое, но я это сделала.Осталось только разобрать вещи", —написала Анастасия 6 июня.По некоторым данным, Тарасюк в последнее время страдала отнеразделенной любви и пребывала в депрессии, передает РЕН ТВ. Есть информация о том, что девушка уже долгое время не могла справиться с алкогольной зависимостью и состояла на учете у нарколога. Не так давно у звезды "Дома-2" появился обеспеченный мужчина, но ее сложный характер и зависимость от спиртного разладили отношения, сообщает Telegram-канал 112. Что именно произошло в квартире экс-участницы "Дома-2" передее гибелью, выясняют следователи.Девушка получила страшныетравмы и скончалась на месте. В настоящее время на месте трагедииработает оперативная группа.Анастасия Тарасюк покинула скандальное реалити-шоу в 2013 году, нопродолжала радовать новостями о личной жизни своих поклонников в соцсетях. Она производилавпечатление благополучного и довольного жизнью человека: много путешествовала иподрабатывала моделью.