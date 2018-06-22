Российская актриса театра и кино Людмила Артемьева рассказала о своем отношении к ее героине в телесериале Сваты. Также она призналась, что между артистами на съемках не все всегда бывает гладко.

Российская актриса театра и кино Людмила Артемьева рассказала о своем отношении к ее героине в телесериале "Сваты". Также она призналась, что между артистами на съемках "не все всегда бывает гладко".Нет никаких смонений в том, что Артемьева – одна из ярчайших актрис российского кинематографа. При этом роль интеллигентной бабушки Оли в телесериале "Сваты" выделяется среди прочих.Для Артемьевой этот проект стал по-настоящему семейным, несмотря на нередкие разногласия между актерами. Однако, по ее словам, съемочная команда "всегда поддержит, выслушает, поймет и поможет".И пусть ее персонаж вовсе не драматический, как хотелось бы, а комедийный, артистку это совсем не смущает. "Драмы мне хватает и в жизни", – заявила она.Артемьева воплощает свою героиню настолько убедительно, что грань между съемочной площадкой и жизнью для артистки и ее близких не всегда очевидна. Она добавила, что в первую очередь это заслуга специалистов: "точный подбор актеров, прекрасный слог сценариста, удачно выставленная камера оператора".Размышляя об Ольге, артистка разразилась откровенным постом в своем Instagram. "За всем этим защитным барьером, который окружает Ольгу, скрывается милая и отзывчивая женщина, которая любит свою семью и близких. Судьба моей героини в сериале никак не связана с судьбой моей личной жизни. Я совершенно другая", – написала она.Поклонники Артемьевой подтвердили слова кумира. По их словам, личность Людмилы и ее персонаж действительно совершенно разные.Актриса славится отменным чувством юмора, в отличие от героини сериала. Кроме того, она легко находит общий язык с людьми и смотрит на жизнь с оптимизмом.