На Оке прошло межведомственное пожарно-тактическое учение, в рамках которого спасатели потушили условный пожар на наливном танкере.

На Оке прошло межведомственное пожарно-тактическое учение, в рамках которого спасатели потушили условный пожар на наливном танкере. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Легенда гласила, что в машинном отделении судна из-за аварийного режима работы электрооборудования случилось возгорание. Для ликвидации ЧП были задействованы 48 человек и 11 машин.«Участники учения грамотно отработали. Пожар был ликвидирован, условные пострадавшие спасены», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.