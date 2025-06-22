Искусственный интеллект, встроенный в систему «Меркурий», помог специалистам Россельхознадзора выявить нарушения на предприятиях, занимающихся переработкой молочной продукции в трех

Искусственный интеллект, встроенный в систему «Меркурий», помог специалистам Россельхознадзора выявить нарушения на предприятиях, занимающихся переработкой молочной продукции в трех регионах — Владимирской, Костромской и Ивановской областях. Как сообщает региональное управление ведомства, анализ ветеринарных сопроводительных документов за январь–май 2025 года показал, что у 57 организаций зафиксированы отклонения по жировому балансу в выпускаемой продукции. В одном из