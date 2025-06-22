В 4 утра 22 июня на площади Победы во Владимире состоялась акция, посвящённая памяти соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 4 утра 22 июня на площади Победы во Владимире состоялась акция, посвящённая памяти соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии принял участие губернатор Александр Авдеев.Собравшиеся почтили павших минутой молчания и возложили цветы и лампады к Вечному огню.В своём руководитель региона напомнил, что ровно 84 года назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Самая страшная в истории человечества война унесла жизни более 27 млн советских граждан.«Сейчас наш народ вновь защищает то, что для нас свято. Потомки победителей освобождают историческую Новороссию от неонацистов, обороняют Отечество от западной угрозы», – написал Александр Авдеев.