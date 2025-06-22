В ночь на 22 июня жители Владимира почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В 4 часа утра, как и 84 года назад, когда началась война, на площади Победы у Вечного огня состоялась

В ночь на 22 июня жители Владимира почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В 4 часа утра, как и 84 года назад, когда началась война, на площади Победы у Вечного огня состоялась всероссийская акция «Свеча памяти». Глава города Дмитрий Наумов рассказал, что жители города возложили цветы, зажгли свечи и минутой молчания вспомнили тех, кто