В ночь на 22 июня Владимирская область присоединилась к международной акции «Огненные картины войны», приуроченной ко Дню памяти и скорби. В пресс-службе Правительства области рассказали,

В ночь на 22 июня Владимирская область присоединилась к международной акции «Огненные картины войны», приуроченной ко Дню памяти и скорби. В пресс-службе Правительства области рассказали, что на главной площади Владимира зажгли более 4000 свечей — в память о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Композицию из огней выложили волонтёры Победы, представители молодежных организаций и