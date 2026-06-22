5 июля на площадке «Фабрики музыкальных инструментов» горожан ждут дискуссии о будущем города, музыкальные выступления и театральные премьеры.

Независимое сообщество «Владимир 2040» приглашает горожан на первый масштабный фестиваль под названием «Белый камень».Гостей ждет насыщенная культурная программа. На сцене выступят популярные коллективы «Рекорд Оркестр» и «Сестренка», а также исполнительница Лолита Кос. Театральное товарищество «Завод» представит зрителям долгожданную премьерную постановку с участием ведущих артистов Александра Аладышева и Анны Лузгиной.Просветительская часть мероприятия включает лекторий о развитии городских пространств. В диалогах о будущем примут участие глава областной столицы Сергей Волков, министр туризма региона Юлия Бояркина и авторитетные урбанисты страны.Творческую атмосферу дополнят арт-лаборатории и живое создание художественных объектов. Для посетителей откроют новую смотровую площадку на крыше с панорамным видом, запустят гастрономический маркет и медиагостиную. «Белый камень» задуман как отправная точка для объединения людей, желающих созидать и строить комфортный город.