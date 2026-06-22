На домашней арене владимирцы обыграли соперников из Череповца.

Владимирская команда успешно продолжила свою триумфальную серию, обыграв футбольный клуб «Череповец» на поле Малой спортивной арены стадиона «Торпедо». Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев поля.Футболисты продемонстрировали яркую игру и проявили настоящий характер в борьбе за важные очки.Особых слов благодарности заслуживают преданные болельщики, чья поддержка стала мощным стимулом для футболистов на протяжении всей игры. Команда продолжает уверенное движение вперед и нацелена на достижение новых вершин в текущем турнире.