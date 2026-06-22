Межгалактическая пресконференция. Выходит 1-я расса:
- 2 месяца назад мы были экспедицией на Земле. Взяли в плен 3 американцев. Изучали 3 дня, но ихнего интелекта не хватило для улучшения нашего развития.
Выходит вторая расса:
- месяц назад мы были экспедицией на Земле. Взяли в плен 3 японцев. Изучали 3 дня, но ихнего интелекта не хватило для улучшения нашего развития.
Выходит 3-я расса, побитая вся:
- 2 недели назад мы были экспедицией на Земле. Взяли в плен 3 украинцев. Через день спомощью лома и какойто там матери они взломали нашу баръерную клетку, дали всем пи*ды. Этого хватило всем, некоторым даже по два раза.
еще анекдот!