В субботу, 20 июня, Гусь-Хрустальный отметил 270-летие.

В субботу, 20 июня, Гусь-Хрустальный отметил 270-летие. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФЕсли сравнивать с Владимиром, то Гусь-Хрустальный совсем молодой город. Однако он активно развивается, за последние годы здесь появилась масса интересных локаций для отдыха и занятий спортом. Для жителей восстанавливают дороги и учреждения здравоохранения, строят новые дома и школы, обновляют инженерные коммуникации... Город преображается и хорошеет буквально на глазах.Гусь-Хрустальный вошёл в Золотое кольцо России, и местные власти во главе с Алексеем Соколовым делают всё, чтобы город стал по-настоящему привлекательным и удобным для туристов. К примеру, в 2026 году начался капитальный ремонт железнодорожного вокзала. А Игорь Игошин по просьбе горожан добился, чтобы на здании повесили часы.«Благоустраиваем озеро, центр города, многое другое. Будет лучше, я вас уверяю. Гусевчане! Поздравляю всех с Днём рождения города! Желаю здоровья и хорошего настроения!» — написал депутат Госдумы РФ.