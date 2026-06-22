Житель Рязани специально приехал к дому обидчика во Владимир и поджег его автомобиль.

Во Владимире завершено расследование громкого дела о поджоге дорогостоящего автомобиля — теперь история пойдет в суд. Заместитель прокурора города Владимира утвердил обвинительное заключение в отношении 45-летнего жителя Рязани. Мужчину обвиняют в умышленном поджоге из хулиганских побуждений. Материальный ущерб превысил 20 миллионов рублей. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Конфликт на дорогеИстория этой вражды зародилась еще летом прошлого года на трассе «Гусь-Хрустальный — Владимир». Обвиняемый, который подрабатывал грузоперевозками, мирно ехал по делам, пока его путь не пересекся с люксовым внедорожником Mercedes-Benz AMG G 63.Водители «не сошлись во мнениях» по поводу правил дорожного движения. Слово за слово — вспыхнул конфликт. Казалось бы, обычное дело для наших дорог: поворчали и разъехались. Но рязанец затаил обиду.Ночной визит с молотком и бензиномГлубокой ночью 19 июня 2025 года мужчина специально приехал из Рязани во Владимир. Он уже знал, где припаркована машина обидчика — у дома № 28-а по улице Нижняя Дуброва.Действовал злоумышленник решительно и жестко. Сначала молотком разбил стекло водительской двери. Затем залил в салон и на капот бензин. Финальным аккордом бросил внутрь кусок горящей ткани.«Гелендваген» вспыхнул мгновенно. Поджигателя не смутило ни то, что рядом стоят другие автомобили, ни близость жилых домов — огонь мог легко перекинуться на соседей. Испугавшись силы пламени, мужчина прыгнул в свою машину и рванул в сторону дома, выбросив орудие преступления — молоток — в реку по дороге.«Он трогал мою семью, это святое»Полицейские сработали профессионально. Несмотря на то что поджигатель пытался замести следы, он совершил роковую ошибку — оставил на месте преступления балаклаву. Криминалисты нашли на ней биологические следы, которые и вывели их на 45-летнего рязанца с криминальным прошлым.Когда к нему пришли оперативники, мужчина отпираться не стал. Свой поступок он объяснил сильным эмоциональным потрясением. Обидчик оскорбил его семью. Несмотря на «справедливый», по его мнению, повод, сейчас мужчина раскаивается.Цена мгновения яростиИтог этой вспышки гнева печален для обеих сторон. Владелец иномарки лишился автомобиля, который выгорел дотла. Ущерб составил астрономическую сумму — 26,5 миллионов рублей.Для поджигателя же последствия куда серьезнее, чем просто финансовый долг. Ему предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, совершенное из хулиганских побуждений. За «огненное шоу» в жилом квартале жителю соседнего региона грозит до пяти лет лишения свободы.Сейчас дело передано в Ленинский районный суд города Владимира.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .