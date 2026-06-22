Где владимирские дети проводят летние каникулы? В современных реалиях центры отдыха для школьников — это не просто несколько зданий и спортивная площадка. Чтобы отвлечь молодёжь от

Где владимирские дети проводят летние каникулы? В современных реалиях центры отдыха для школьников — это не просто несколько зданий и спортивная площадка. Чтобы отвлечь молодёжь от гаджетов, нужно оборудованное пространство, досуг, который соответствует модным тенденциям, добрый педагогический состав. Летний лагерь «Икар» уже открыл свои двери для ребят 33 региона. Центр отдыха за последний год сильно