Школьникам разъясняют правила безопасности и важность соблюдения закона.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних совместно с инспекторами ГИБДД организовали масштабные профилактические встречи в летних оздоровительных центрах региона. Работа ведется в рамках комплексной операции «Подросток» на территории всей Владимирской области.В ходе бесед полицейские напоминают ребятам о правилах поведения на дорогах, основах личной безопасности и защите своего имущества. Особое внимание уделяется профилактике вредных привычек и разъяснению норм законодательства, запрещающих подросткам находиться на улице ночью без сопровождения родителей.В проведении обучающих занятий активно участвуют члены общественных советов при территориальных органах МВД. Данные мероприятия являются частью региональной акции «Каникулы с общественным советом» и направлены на предотвращение правонарушений среди молодежи в летний период.