Школьникам разъясняют правила безопасности и важность соблюдения закона.
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних совместно с инспекторами ГИБДД организовали масштабные профилактические встречи в летних оздоровительных центрах региона. Работа ведется в рамках комплексной операции «Подросток» на территории всей Владимирской области.
В ходе бесед полицейские напоминают ребятам о правилах поведения на дорогах, основах личной безопасности и защите своего имущества. Особое внимание уделяется профилактике вредных привычек и разъяснению норм законодательства, запрещающих подросткам находиться на улице ночью без сопровождения родителей.
В проведении обучающих занятий активно участвуют члены общественных советов при территориальных органах МВД. Данные мероприятия являются частью региональной акции «Каникулы с общественным советом» и направлены на предотвращение правонарушений среди молодежи в летний период.