Всего в этом году по нацпроекту приведут в порядок почти 200 километров автодорог.

В текущем сезоне во Владимирской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приводят 60 километров дорожного полотна, ведущего к объектам здравоохранения. Ремонтные работы охватывают как крупные города, так и отдаленные поселения, делая доступ к больницам, поликлиникам и амбулаториям более безопасным для тысяч пациентов.Во Владимире в порядок приводят 5 километров дорог, включая подъезды к ряду профильных медицинских клиник. В Собинке обновляют участок улицы Димитрова, где расположены районные поликлиники, а в других городах региона — Гусь-Хрустальном, Гороховце, Киржаче и Суздале — ремонтируют ключевые пути к местам оказания медпомощи.Особое внимание уделяется дорогам к сельским фельдшерско-акушерским пунктам. Так, капитальный ремонт трассы «Волга» – Давыдово в Камешковском округе значительно облегчит жизнь местному населению и медикам. Фельдшер Ксения Егорова отметила, что новая дорога сделает поездки по окрестным деревням комфортными и безопасными.Качество покрытия критически важно для работы экстренных служб. Водитель реанимобиля Областного перинатального центра Сергей Селиверстов подчеркнул, что плавность хода автомобиля имеет решающее значение при транспортировке пациентов. В нынешнем году по нацпроекту в регионе в норматив приведут почти сто девяносто семь километров дорог, работы на многих объектах уже находятся на финальной стадии.