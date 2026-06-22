Приговор в законную силу не вступил.

Ленинский районный суд Владимира признал виновным жителя Татарстана в хулиганстве с применением оружия. Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.Следствие выяснило, что в октябре 2025 года подсудимый приехал во Владимир к приятелю. Во время застолья он взял у друга пневматическую винтовку, которая оказалась заряженной. Находясь в нетрезвом виде, гость вышел на балкон и выстрелил в 16-летнего подростка, шедшего по тротуару.Пострадавший получил сквозное ранение плеча. Проходившие мимо взрослые оказали ему первую помощь и вызвали старшего брата, который доставил юношу в больницу.Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему.