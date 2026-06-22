Глава города Сергей Волков провел рабочую встречу с коллегами из Орла с целью обмена опытом и решения актуальных задач. На совещании делегации обсудили разные вопросы – от благоустройства

Глава города Сергей Волков провел рабочую встречу с коллегами из Орла с целью обмена опытом и решения актуальных задач. На совещании делегации обсудили разные вопросы – от благоустройства до транспортной логистики. Представители Орловской области особенно заинтересовались нашим опытом благоустройства дворов и прилегающих территорий в рамках программы «Благодвор», которая реализуется по инициативе губернатора области Александра Авдеева.