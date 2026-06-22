Валерия Гюмюшлю стала победительницей телеигры «Умницы и умники» на Первом канале.

На Первом канале вышел в эфир финальный выпуск интеллектуальной телеигры «Умницы и умники». По итогам состязаний определились 12 победителей, в число которых вошла и жительница Владимирской области — Валерия Гюмюшлю, учащаяся гороховецкой школы №1.Прямо в студии ректор МГИМО, чрезвычайный и полномочный посол России, академик РАН Анатолий Торкунов подписал приказ о зачислении всех триумфаторов финала на первый курс прославленного вуза.Правительство Владимирской области поздравило Валерию с этим блестящим достижением.