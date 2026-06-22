Восстановление нарушенных прав участников дорожного движения находится на контроле надзорного ведомства.

Судогодская районная прокуратура организовала проверку после обращения жительницы к заместителю областного прокурора Антону Жукову. Инспекторы установили, что на участке трассы Сойма — Овцыно, пролегающем через деревню Хохлачи, полностью отсутствует уличное освещение.Данный путь активно эксплуатируется людьми, а темнота серьезно повышает вероятность аварий. Отсутствие фонарей создает угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних.Прокурор района Руслан Аннаев направил в суд иск против организации, на балансе которой находится дорога. Надзорный орган потребовал оборудовать участок стационарными электрическими светильниками.Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковое заявление.