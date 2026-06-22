Сегодня, 22 июня, Владимирскую область атаковали украинские беспилотники. В 10.36 губернатор Александр Авдеев сообщил в своих соцсетях, что в городе Гусь-Хрустальный из зоны падения БПЛА в

Сегодня, 22 июня, Владимирскую область атаковали украинские беспилотники. В 10.36 губернатор Александр Авдеев сообщил в своих соцсетях, что в городе Гусь-Хрустальный из зоны падения БПЛА в целях безопасности эвакуировали жителей трёх многоквартирных домов. На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет. Ситуация под контролем, сообщил губернатор. Прокомментируйте новость в нашем сообществе ВКонтакте! Изображение сгенерировано с помощью ИИ