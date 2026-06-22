По информации губернатора Владимирской области Александра Авдеева, последствия падения беспилотника в Гусь-Хрустальном полностью ликвидированы, эвакуация завершена. Утром 22 июня,

По информации губернатора Владимирской области Александра Авдеева, последствия падения беспилотника в Гусь-Хрустальном полностью ликвидированы, эвакуация завершена. Утром 22 июня, напомним, в городе стеклодувов зафиксировали падение БПЛА. Жильцов трёх многоквартирных домов временно вывели из зоны происшествия. В соцсетях глава региона сообщил, что блок безопасности правительства, местные власти и оперативные службы сработали чётко, благодаря чему к вечеру