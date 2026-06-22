Пострадавших нет.

Блок безопасности правительства области, муниципальные власти и оперативные службы успешно справились с последствиями инцидента в городе Гусь-Хрустальном. На данный момент все восстановительные работы завершены, а жители 3-х многоквартирных домов, ранее покинувшие свои квартиры, уже вернулись домой. Пострадавших в результате произошедшего нет.Напомним, что ранее сообщалось о падении беспилотного летательного аппарата в городской черте. В целях обеспечения безопасности граждан из зоны падения БПЛА проводилась экстренная эвакуация населения. Ситуация находилась под личным контролем властей, а на месте происшествия оперативно работали экстренные службы города.