Подрядная организация приступила к работам на прошлой неделе. Железнодорожный вокзал – в строительных лесах. Рабочие выполняют работы по обновлению внутренних помещений и фасада здания.

Подрядная организация приступила к работам на прошлой неделе. Железнодорожный вокзал – в строительных лесах. Рабочие выполняют работы по обновлению внутренних помещений и фасада здания. Работы ведутся в рамках продолжения реализации трехстороннего соглашения между правительством области, администрацией Гусь-Хрустального и «Российскими железными дорогами». Заказчиком является структурное подразделение РЖД. Завершить ремонт планируется до конца 2026 года. Напомним, ранее