Жители трех домов эвакуированы.

В городе Гусь-Хрустальном зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата. В целях обеспечения безопасности граждан из зоны происшествия эвакуировали жителей трех многоквартирных домов.Согласно оперативной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Ситуация находится под полным контролем, на месте падения беспилотника работают все необходимые оперативные службы.